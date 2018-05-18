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Появились желающие забрать главреда "РИА Новости Украина" из СИЗО

Пятница, 18 мая 2018, 11:39

О своем намерении взять на поруки арестованного руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского заявила партия "Оппозиционный блок".

Об этом сообщается на ее сайте.

"Оппозиционный блок" готов взять на поруки задержанного журналиста Кирилла Вышинского", - говорится в заявлении.

В партии назвали действия властей в отношении Вышинского "расправой над свободой слова".

Там отметили также, что обеспокоенность арестом Вышинского виразил даже генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Как сообщалось, 17 мая Херсонский городской суд арестовал на 2 месяца руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По этому делу вызвали на допрос 47 человек.

В украинской делегации в ПАСЕ критикуют генсека СЕ Ягланда за то, что он не упомянул об оккупации и незаконных выборах в Крыму, поздравляя президента России Владимира Путина с победой на выборах 18 марта.

Украинская правда
Темы: СИЗОСМИОппозиционный блок
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