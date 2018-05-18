Парубій повідомив, коли у Раді буде голосування за Антикорупційний суд

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вірогідно депутати ухвалять закон про створення Антикорупційного суду до 24 травня.

Про це він розповів журналістам у пятницю, передає "Zn.ua"

За його словами, у понеділок, 21 травня, профільний комітет має узгодити останню з 15 дискусійних позицій у проекті і після того він буде переданий до розгляду у парламенті.

"Йде дискусія щодо Громадської раді міжнародних експертів... Комітет повинен дати відповідь у понеділок. Юридичні служби парламенту повинні його обробити і дати рішення. у нас буде шанс у вівторок після обіду почати розгляд питання Антикорупційного суду, максимум - в середу вранці ", - сказав Парубій.

Він додав, що "вихід на голосування" можливий уже в наступний в четвер, 24 травня.

"Я зроблю все можливе, щоб в четвер ми отримали рішення щодо антикорупційних суду" , - заявив голова ВР.

Він зазначив, що також посприяє тому, щоб це рішення було узгоджено з МВФ і Венеційською комісією.

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що час для дискусій навколо закону про створення Антикорупційного суду вже вичерпаний.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду.

Президент Петро Порошенко вважає, що Верховній Раді знадобиться щонайменше тиждень на розгляд поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенказареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

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