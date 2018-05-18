Парубий сообщил, когда в Раде будет голосование за Антикоррупционный суд

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что вероятно депутаты примут закон о создании Антикоррупционного суда до 24 мая.

Об этом он рассказал журналистам в пятницу, передает "Zn.ua"

По его словам, в понедельник, 21 мая, профильный комитет должен согласовать последнюю из 15 дискуссионных позиций в проекте и после этого он будет передан на рассмотрение в парламент.

"Идет дискуссия относительно Общественного совета международных экспертов... Комитет должен дать ответ в понедельник. Юридические службы парламента должны его обработать и дать решение. у нас будет шанс во вторник после обеда начать рассмотрение вопроса Антикоррупционного суда, максимум - в среду утром", - сказал Парубий.

Он добавил, что "выход на голосование" возможен уже в следующий в четверг, 24 мая.

"Я сделаю все возможное, чтобы в четверг мы получили решение о создании Антикоррупционного суда", - заявил глава ВР.

Он отметил, что также поспособствует тому, чтобы это решение было согласовано с МВФ и Венецианской комиссией.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что время для дискуссий вокруг закона о создании антикоррупционного суда уже исчерпано.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до 1 июня Верховная Рада должна принять закон о создании Антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко считает, что Верховной Раде понадобится минимум неделя на рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект7440 и 4 альтернативных законопроекта.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный судпротиворечит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, чтоПорошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

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