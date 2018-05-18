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Холодницький написав 16 сторінок пояснень на скарги НАБУ і ГПУ

П'ятниця, 18 травня 2018, 14:04
Холодницький написав 16 сторінок пояснень на скарги НАБУ і ГПУ

Керівник САП Назар Холодницький передав свої пояснення на скарги НАБУ і ГПУ до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Про це він повідомив у розмові з кореспондентом "Української правди".

За словами Холодницького, пояснення він передав 10 травня.

"Я надав пояснення і документи, що спростовують позицію скаржників. 16 сторінок, відповів по кожному пункту", - зазначив керівник САП.

Також він повідомив, що йому дали ознайомитися з матеріалами скарг.

"Мені дали додатки, але диски не віддали, а лише дали послухати", - підкреслив Холодницький.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". Її встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

Пізніше стало відомо, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Наприкінці квітня Луценко заявив, що висновки Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо дисциплінарних порушень Холодницького повинні підготувати протягом двох тижнів.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

Читайте також інтерв'ю Холодницького: Назар Холодницький: Хтось хоче, щоб я швидко звільнив місце

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХолодницькийАнтикорупційна прокуратураНАБУГенпрокуратура
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