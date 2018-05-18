Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницкий написал 16 страниц объяснений на жалобы НАБУ и ГПУ

Пятница, 18 мая 2018, 14:04
Холодницкий написал 16 страниц объяснений на жалобы НАБУ и ГПУ

Руководитель САП Назар Холодницкий передал свои объяснения на жалобы НАБУ и ГПУ в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом "Украинской правды".

По словам Холодницкого, объяснения он передал 10 мая.

"Я предоставил объяснения и документы, опровергающие позицию жалобщиков. 16 страниц, ответил по каждому пункту", - отметил руководитель САП.

Также он сообщил, что ему дали ознакомиться с материалами жалоб.

"Мне дали приложения, но диски не отдали, а только дали послушать", - подчеркнул Холодницкий.

В марте стало известно, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.

В конце апреля Луценко заявил, что выводы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров касательно дисциплинарных нарушений Холодницкого должны подготовить в течение двух недель.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

Читайте также интервью Холодницкого: Назар Холодницкий: Кто-то хочет, чтобы я быстро освободил место

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХолодницкийАнтикоррупционная прокуратураНАБУГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Холодницкий
Неудачная взятка руководителям НАБУ и САП: дело дошло до суда
САП после ухода Холодницкого фактически возглавляет Венедиктова - Сытник
Во Львове маршрутка зацепила на переходе девушку Холодницкого
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: