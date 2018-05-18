Холодницкий написал 16 страниц объяснений на жалобы НАБУ и ГПУ

Руководитель САП Назар Холодницкий передал свои объяснения на жалобы НАБУ и ГПУ в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом "Украинской правды".

По словам Холодницкого, объяснения он передал 10 мая.

"Я предоставил объяснения и документы, опровергающие позицию жалобщиков. 16 страниц, ответил по каждому пункту", - отметил руководитель САП.

Также он сообщил, что ему дали ознакомиться с материалами жалоб.

"Мне дали приложения, но диски не отдали, а только дали послушать", - подчеркнул Холодницкий.

В марте стало известно, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.

В конце апреля Луценко заявил, что выводы Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров касательно дисциплинарных нарушений Холодницкого должны подготовить в течение двух недель.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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