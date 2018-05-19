Омбудсмен РФ заявила, що Балух харчується "за спеціальною схемою"

Уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова стверджує, що незаконно утримуваний у СІЗО в окупованому Криму Володимир Балух не голодує, а харчується "за спеціальною схемою".

Про це у п'ятницю у Facebook повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

"Щойно переговорила з уповноваженим РФ з прав людини Тетяною Москальковою. Вона розповіла про свій візит до Симферопольського СІЗО. Тетяна Москалькова відвідала і переговорила з усіма 12-ма ув’язненими, стан яких я просила її перевірити", - написала Денісова.

"Остання інформація про стан здоров’я Володимира Балуха з її слів така: "Нині це не повне голодування, а харчування за спеціальною схемою.

Перебуває в камері з людиною, з якою в Володимира склалися адекватні взаємини. Володимир Балух попросив Тетяну Москалькову доробити туалет, що було одразу зроблено. Виглядає непогано як для людини, яка голодує майже 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

Також Москалькова розповіла про те, що відвідала ще одного українського в'язня Сімферопольського СІЗО Узеїра Абдуллаєва.

"Про Узеіра Абдуллаєва омбудсмен РФ розповіла, що особисто обстежила його ноги. Узеір підтвердив, що зараз почувається значно краще, і додав, що не розуміє причини виникнення загострення.

Медичну допомогу таки було надано своєчасно. Сьогодні жодних вимог не висловив. Лікування за необхідності буде продовжено", - зазначила український омбудсмен.

Решту інформації уповноважена РФ пообіцяла систематизувати і викласти більш докладно у офіційному листі.

Денісова, у свою чергу, пообіцяла одразу ж повідомити отриману інформацію і сподівається, що це станеться у перші дні наступного тижня.

Як повідомлялось, фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Узеір Абдуллаєв, який незаконно утримується у СІЗО Сімферополя, пройшов медобстеження у міській лікарні.

Зазначається, що медобстеження Абдуллаєва виключило хворобу судин і наявність тромбу.

Нагадаємо, 30 квітня речниця МЗС України Мар'яна Беца заявила, що Узеір Абдуллаєв перебуває у критичному стані. МЗС вимагає допустити до Абдуллаєва українських лікарів.

Адвокат Микола Полозов заявив, що спільно з членами ГСК Абдуллаєва відвідали керівник ФСВП (служби виконання покарань) по Криму генерал Булгаков і начальник СІЗО полковник Бережний.

"Узеір під запис відеореєстратора ... написав заяву, що задоволений якістю медичного обслуговування та умов утримання у СІЗО. Стан його здоров'я дещо поліпшився. Температура спала. Його перевели у більш прийнятні умови", - повідомив адвокат.

Згодом в офісі уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової повідомили, що стан здоров'я Абдуллаєва, який перебуває у СІЗО Сімферополя, поліпшується, жодних скарг він не висловлює.

15 травня в "Роздольненському районному суді" окупованого Криму допитали свідків обвинувачення у сфабрикованій кримінальній справі проти українського активіста Володимира Балуха.

Сам Балух написав листа українцям, в якому розповів, чому вирішив почати голодування, а також про те, як йому доводиться терпіти фізичні і моральні знущання з боку співробітників кримського СІЗО.

За його словами, він жодного разу, за весь час перебування в полоні, не вживав тюремної "баланди" і добровільно не зробить цього за жодних обставин.

Українець уточнив, що на 25 день голодування після консультації з Архієпископом Кримським Климентом, щоб виключити ймовірність насильницького годування і несанкціонованого застосування медичних засобів життєзабезпечення організму, а також, щоб не завдавати непоправного горя своїм рідним, став вживати дві склянки вівсяного киселю, 50-70 г сухарів з чорного хліба і чай з медом.

"Тільки Богу відомо, скільки ще триватиме це балансування на нульовій позначці, але в даний час до інших методів викриття сутності процесів, що відбуваються в окупованому Московією українському Криму, я не маю доступу", - заявив Балух.

Він висловив надію на розуміння.

Раніше експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що співробітники сімферопольського СІЗО погрожують Балуху розправою.

ФСБ Росії затримала Балуха в грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: в його дворі майорів прапор України.

Однак "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченко про нібито побиття. Сам Балух та його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня Роздольненський райсуд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Балух голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування.