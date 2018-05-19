Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме"

Уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова утверждает, что незаконно удерживаемый в СИЗО в оккупированном Крыму Владимир Балух не голодает, а питается "по специальной схеме".

Об этом в пятницу в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Только что переговорила с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой. Она рассказала о своем визите в Симферопольское СИЗО. Татьяна Москалькова посетила и переговорила со всеми 12-ю заключенными, состояние которых я просила ее проверить", - написала Денисова.

"Последняя информация о состоянии здоровья Владимира Балуха, по ее словам, такова:"Сейчас это не полное голодание, а питание по специальной схеме.

Находится в камере с человеком, с которым у Владимира сложились адекватные взаимоотношения. Владимир Балух попросил Татьяну Москалькову доработать туалет, что было сразу сделано. Выглядит неплохо как для человека, который голодает почти 2 месяца", - говорится в сообщении.

Также Москалькова рассказала о том, что посетила еще одного украинского заключенного в Симферопольском СИЗО Узеира Абдуллаева.

"Об Узеире Абдуллаеве омбудсмен РФ рассказала, что лично обследовала его ноги. Узеир подтвердил, что сейчас чувствует себя значительно лучше, и добавил, что не понимает причины возникновения обострения.

Медицинскую помощь таки было предоставлено своевременно. Сегодня никаких требований не высказал. Лечение при необходимости будет продолжено", - отметила украинский омбудсмен.

Остальную информацию уполномоченная РФ пообещала систематизировать и изложить более подробно в официальном письме.

Денисова, в свою очередь, пообещала сразу же сообщить полученную информацию и надеется, что это произойдет в первые дни следующей недели.

Как сообщалось, фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Узеир Абдуллаев, который незаконно удерживается в СИЗО Симферополя, прошел медобледование в городской больнице.

Отмечается, что медобследование Абдуллаева исключило болезнь сосудов и наличие тромба.

Напомним, 30 апреля пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Узеир Абдуллаев находится в критическом состоянии. МИД требовал допустить к Абдуллаеву украинских врачей.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что совместно с членами ГСК Абдуллаева посетили руководитель ФСИН (службы исполнения наказаний) по Крыму генерал Булгаков и начальник СИЗО полковник Бережной.

"Узеир под запись видеорегистратора ... написал заявление, что доволен качеством медобслуживания и условиями содержания в СИЗО. Состояние его здоровья несколько улучшилось. Температура спала. Его перевели в более приемлемые условия", - сообщил адвокат.

Позже в офисе уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой сообщили, что состояние здоровья Абдуллаева, который находится в СИЗО Симферополя, улучшается, никаких жалоб он не высказывает.

15 мая в "Раздольненском районном суде" оккупированного Крыма допросили свидетелей обвинения в сфабрикованном уголовном деле против украинского активиста Владимира Балуха.

Сам Балух написал письмо украинцам, в котором рассказал, почему решил начать голодовку, а также о том, как ему приходится терпеть физические и моральные издевательства со стороны сотрудников крымского СИЗО.

По его словам, он ни разу, за все время пребывания в плену, не употреблял тюремной "баланды" и добровольно не сделает этого ни при каких обстоятельствах.

Украинец уточнил, что на 25 день голодовки после консультации с Архиепископом Крымским Климентом, чтобы исключить вероятность насильственного кормления и несанкционированного применения медицинских средств жизнеобеспечения организма, а также, чтобы не наносить непоправимого горя своим родным, стал употреблять два стакана овсяного киселя, 50-70 г сухарей из черного хлеба и чай с медом.

"Только Богу известно, сколько еще продлится это балансирование на нулевой отметке, но в настоящее время другие методы разоблачения сущности процессов, происходящих в оккупированном Московией украинском Крыму, мне недоступны", - подытожил Балух.

Он выразил надежду на понимание.

Ранее эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин сообщил, что сотрудники симферопольского СИЗО угрожают Балуху расправой.

ФСБ России задержала Балуха в декабре 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Балух голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку.