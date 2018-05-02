Найєм розповів подробиці другої бійки

Народний депутат Мустафа Найєм, якого побили у результаті конфлікту на дорозі, заявляє, що бійок було дві, і дивується, що Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з країни.

Про це він розповів у коментарі "Українській правді".

За його словами, інцидент почався о 17:25, після перших ударів, які були о 17:37 (пізніше повідомлялося, що чоловік, що завдавав удари, полетів до Баку, це, імовірно, Магомед-Амін Саітов – ред.), Найєм побіг за нападниками до вулиці Скоропадського. Там сталася друга бійка.

"Спочатку вони побігли в "Метроград", потім забігли в "Арену", бігали там, потім вибігли з "Арени" на Скоропадського. Там мене наздогнав ще один ззаду, повалив на проїжджу частину. Потім я побіг за ним, наздогнав, стрибнув на нього і вже не пам'ятаю як, впав головою на асфальт – у мене там забій сильний, і вже на землі вони били втрьох ногами недовго", - розповів нардеп.

У другому епізоді брав участь Тімербілатов Умал Русланович. Зараз він затриманий.

Найєм дивується, як учасник першого епізоду бійки Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва.

"Інцидент почався о 17:25 – це був мій перший дзвінок в поліцію, потім ми ще хв 10 сперечалися, потім приїхав цей хлопець (імовірно, Магомед-Амін Саітов – ред.) І стався удар, потім ми з цим хлопцем гналися один за одним хвилин 15. Це вже шоста з чимось. Він не міг фізично дістатися до аеропорту і сісти на рейс. Це нереально за часом – доїхати до "Борисполя" або "Жулян", встигнути на реєстрацію і полетіти. Я вже не кажу про документи", - розповів Найєм.

Внаслідок сутички на дорозі 30 квітня Мустафа Найєм зазнав тілесних ушкоджень, у нього діагностували перелам щелепи і струс мозку, він переніс операцію.

Двоє з затриманих поліцією учасників бійки мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один – громадян України.

Нардеп Антон Геращенко оприлюднив інформацію про трьох затриманих після конфлікту: ними виявилися Саітов Ахмед Абубакарович, 1999 р.н., Саітов Магомед-Саліх Аргуєвич 1996 р.н. і Умал Тімербілатов Русланович 1996 р.н.

У свою чергу брат нардепа Масі Найєм заявив, що четвертим учасником конфлікту, якому вдалося втекти від поліції, ймовірно є Саітов на прізвисько Мага.

Підозрюваним у нападі на нардепа було оголошено про підозри: трьом – за ст. 296 "хуліганство", четвертому, якому вдалося втекти з місця події, – заочно, за ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.

Найєм заявив, що четвертий учасник конфлікту, якого поліція не змогла затримати, вилетів з України до Баку.

У прокуратурі Києва заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.

Згідно з відео, яке оприлюднили ввечері 1 травня, участь у конфлікті з Найємом брали не чотири, а п'ять нападників.