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Суд дозволив затримати нападника на Найєма, який утік

Середа, 2 травня 2018, 22:00

Прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного у нападі на народного депутата Мустафу Найєма.

Про це повідомляє прокуратура столиці. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.

Київська місцева прокуратура №10 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання чоловіка, якого підозрюють у завданні тілесних ушкоджень Мустафі-Масі Найєму, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва 2 травня задовольнив у повному обсязі клопотання прокурора.

У зв’язку з переховуванням підозрюваного від слідства 1 травня його оголосили у розшук.

Дії нападника кваліфіковано за ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік.

З одного з оприлюднених відеозаписів випливало, що нападників було п’ятеро.

Нардеп Антон Геращенко оприлюднив інформацію про трьох затриманих: Саітов Ахмед Абубакарович, 1999 р.н., Саітов Магомед-Саліх Аргуєвич 1996 р.н. і Умал Тімербілатов Русланович 1996 р.н.

Брат нардепа Масі Найєм заявив, що втекти вдалося Саітову на прізвисько Мага.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.   

У прокуратурі заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, полетів до Баку за 2 години після сутички.

Шевченківський райсуд Києва не взяв під варту Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова, підозрюваного в побитті Найєма, але посадив його на цілодобовий домашній арешт із забороною покидати місце проживання.

"Українська правда" у Threads

Теми: Найємсуд
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