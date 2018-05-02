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У мережі показали ще одне відео з побиттям Найєма

Середа, 2 травня 2018, 18:45

Депутат Антон Геращенко оприлюднив відеозапис того, як починався конфлікт на дорозі в центрі Києва, який закінчився побиттям народного депутата Мустафи Найєма.

"Думаю, що це відео початку підготовки до нападу на Мустафу Найєма допоможе слідству встановити істину", – прокоментував він у Facebook.

Відео триває понад 10 хвилин. Раніше публікували відео інциденту тривалістю трохи більше однієї хвилини.

30 квітня внаслідок конфлікту на дорозі Мустафу Найєма побили, у нього діагностували перелам щелепи і струс мозку. Його прооперували.

Нападників нібито було п’ятеро, чотирьох затримали (двоє з них – громадяни Росії із посвідкою на проживання в Україні), а один втік.   

Нардеп Антон Геращенко оприлюднив інформацію про трьох затриманих: Саітов Ахмед Абубакарович, 1999 р.н., Саітов Магомед-Саліх Аргуєвич 1996 р.н. і Умал Тімербілатов Русланович 1996 р.н.

Брат нардепа Масі Найєм заявив, що втекти вдалося Саітову на прізвисько Мага.

Спершу повідомлялося, що трьом інкримінують ст. 296 "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.   

Найєм заявив, що четвертий учасник конфлікту, якого поліція не змогла затримати, вилетів з України до Баку.

У прокуратурі Києва заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.

Шевченківський райсуд Києва не взяв під варту Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова, підозрюваного в побитті Найєма, але посадив його на цілодобовий домашній арешт із забороною покидати місце проживання.

Олена Рощенко, УП
Теми: НайємКиївдороги
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