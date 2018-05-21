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У справі про втручання в діяльність Яценюка планують допитати Кононенка і Тимошенко

Понеділок, 21 травня 2018, 11:55

У рамках провадження щодо втручання у діяльність екс-прем'єра Яценюка планують допитати усіх, хто фігурує у виступах нардепа-втікача Олександра Онищенка. 

Про це йдеться у статті "Виправдати Яценюка. Чому Аваков почав розслідувати заяви Онищенка".

Це може вдарити по двох кандидатах у президенти – Петру Порошенку і Юлії Тимошенко.

За даними співрозмовників УП, допитати планують Юлію Тимошенко, Ігоря Кононенка, Сергія Березенка, Макара Пасенюка, Арсенія Яценюка з членами його уряду, журналіста Дмитра Гнапа, який опублікував переписку депутата-втікача, нардепа Сергія Капліна, який був задіяний у кампанії проти колишнього прем’єра, та самого Онищенка.

"Допитають усіх, хто фігурує у виступах Онищенка. Якщо треба буде, то за особливої процедури буде допитаний і Петро Олексійович", – стверджує джерело в міністерстві.

У листуванні Онищенка, яке опублікували журналісти "Слідства.Інфо", чітко простежується причетність Порошенка і Тимошенко до корупції.

Сама лише наявність прізвищ Тимошенко та оточення президента в розслідуванні Нацполіції як мінімум дозволить використовувати цей незручний момент їхнім конкурентам у публічних виступах.

Але в першу чергу провадження розв’язує руки Арсену Авакову, який зможе торгуватися з обома кандидатами.  

Разом з тим у цій історії може статися непередбачуваний поворот, оскільки у своїй книжці Онищенко серед інших викриттів розповідає і про корупцію членів "Народного фронту".

Зокрема, про те, як Яценюк зі своїми соратниками організував схему в "Укргазвидобуванні", завдяки якій забезпечив фінансування виборчої кампанії партії "Народний фронт" на парламентських виборах 2014 року на суму у 40 мільйонів доларів.

Як повідомлялось, народний депутат Олександр Онищенко, який підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу, в 2016 році у коментарі для британської газети The Independent, заявляв, що президент Петро Порошенко виділяв йому фінансування на дискредитаційну кампанію, протести і підкуп ЗМІ заради публікацій проти Яценюка.

"Народний фронт" тоді вимагав від Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури розслідувати заяви Олександра Онищенка та назвати замовника цькування Яценюка.

У травні Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Яценюка.

Детальніше про це читайте у статті на УП: "Виправдати Яценюка. Чому Аваков почав розслідувати заяви Онищенка".

Українська правда
Теми: ЯценюкНародний фронтОнищенкоПорошенкоТимошенко
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