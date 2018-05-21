По делу о вмешательстве в деятельность Яценюка планируют допросить Кононенко и Тимошенко

В рамках производства относительно вмешательства в деятельность экс-премьера Яценюка планируют допросить всех, кто фигурирует в выступлениях беглого нардепа Александра Онищенко.

Об этом говорится в статье "Оправдать Яценюка. Почему Аваков начал расследовать заявления Онищенко".

Это может ударить по двум кандидатам в президенты – Петру Порошенко и Юлии Тимошенко.

По данным собеседников УП, допросить планируют Юлию Тимошенко, Игоря Кононенко, Сергея Березенко, Макара Пасенюка, Арсения Яценюка с членами его правительства, журналиста Дмитрия Гнапа, который опубликовал переписку депутата-беглеца, нардепа Сергея Каплина, который был задействован в кампании против бывшего премьера, и самого Онищенко.

"Допросят всех, кто фигурирует в выступлениях Онищенко. Если надо будет, то по особой процедуре будет допрошен и Петр Алексеевич", - утверждает источник в министерстве.

В переписке Онищенко, которую опубликовали журналисты "Слідства.Інфо", четко прослеживается причастность Порошенко и Тимошенко к коррупции.

Одно только наличие фамилий Тимошенко и окружения президента в расследовании Нацполиции как минимум позволит использовать этот неудобный момент их конкурентам в публичных выступлениях.

Но в первую очередь производство развязывает руки Арсену Авакову, который сможет торговаться с обоими кандидатами.

Вместе с тем в этой истории может произойти непредсказуемый поворот, поскольку в своей книге Онищенко среди других разоблачений рассказывает и о коррупции членов "Народного фронта".

В частности, о том, как Яценюк со своими соратниками организовал схему в "Укргаздобыче", благодаря которой обеспечил финансирование избирательной кампании партии "Народный фронт" на парламентских выборах 2014 году на сумму в 40 миллионов долларов.

Как сообщалось, народный депутат Александр Онищенко, который подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, в 2016 году в комментарии для британской газеты The Independent, заявлял, что президент Петр Порошенко выделял ему финансирование на дискредитационную кампанию, протесты и подкуп СМИ ради публикаций против Яценюка.



"Народный фронт" тогда требовал от Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры расследовать заявления Александра Онищенко и назвать заказчика травли Яценюка.

В мае Нацполиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Яценюка.

Подробнее об этом читайте в статье на УП: "Оправдать Яценюка. Почему Аваков начал расследовать заявления Онищенко".