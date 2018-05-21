Справа Єфремова: Парубій не прийде на допит до суду

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не зможе прибути на засідання Старобільського райсуду Луганської області 31 травня для допиту як свідка у справі екс-голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова.

Про це він сказав під час брифінгу у понеділок, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, у цей час у нього заплановано закордонні візити.

"Зважаючи на те, який у мене щільний графік, я звернувся з проханням дозволити (взяти участь у засіданні суду - ред.) в режимі відеоконференції, як суд уже приймав рішення по деяких свідках. На жаль, суд відмовив і призначив дату, на яку у мене передбачені закордонні візити", - сказав Парубій.

Він пояснив, що 25 травня у нього запланований візит у Грузію, яка відзначатиме 100-річчя проголошення незалежності, а після того відразу розпочнеться офіційний візит до Ізраїлю.

"Тільки 31 травня завершується цей візит, і тому, звичайно, я фізично не зможу бути на засіданні суду", - зазначив Парубій.

Він додав, що його апарат повідомив суд про неможливість узяти участь у засіданні.

При цьому він наголосив, що готовий давати свідчення у цій справі.

Раніше повідомлялося, що суд у справі екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова не дозволив допитати голову Верховної Ради Андрія Парубія через відеоконференцією та викликав його повторно.

Згідно з розкладом на сайті Верховної Ради, на 31 травня засіданні парламенту не заплановані.

"Українська правда" звернулась по коментар до прес-служби голови ВР щодо того, чи прибуде він до суду на призначену дату.

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. 1 серпня Єфремова взяли під варту.

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".

27 квітня екс-депутату продовжили арешт до 24 червня.

В березні судді Олександр Пелих і Ігор Кудрявцев, які розглядають справу Єфремова, заявили про втручання в їхню діяльність.