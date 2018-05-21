Дело Ефремова: Парубий не придет на допрос в суд

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не сможет прибыть на заседание Старобельского райсуда Луганской области 31 мая для допроса в качестве свидетеля по делу экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, сообщает "Укринформ".

По его словам, в настоящее время у него запланированы зарубежные визиты.

"Учитывая то, какой у меня плотный график, я обратился с просьбой разрешить (принять участие в заседании суда - ред.) в режиме видеоконференции, так как суд уже принимал решение по некоторым свидетелях. К сожалению, суд отказал и назначил дату, на которую у меня предусмотрены зарубежные визиты", - сказал Парубий.

Он пояснил, что 25 мая у него запланирован визит в Грузию, которая будет отмечать 100-летие провозглашения независимости, а после того сразу начнется официальный визит в Израиль.

"Только 31 мая завершается этот визит, и поэтому, конечно, я физически не смогу быть на заседании суда", - отметил Парубий.

Он добавил, что его аппарат сообщил суду о невозможности принять участие в заседании.

При этом он подчеркнул, что готов дать показания по этому делу.

Ранее сообщалось, что суд по делу экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова не позволил допросить председателя Верховной Рады Андрея Парубия по видеоконференции и вызвал его повторно.

Согласно расписанию на сайте Верховной Рады, на 31 мая заседании парламента не запланированы.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу главы ВР относительно того, прибудет ли он в суд на назначенную дату.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. 1 августа Ефремова взяли под стражу.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

27 апреля экс-депутату продлили арест до 24 июня.

В марте судьи Александр Пелих и Игорь Кудрявцев, которые, которые рассматривают дело Ефремова, заявили о вмешательстве в их деятельность.