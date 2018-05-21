Верховний суд став на бік депутата у справі ЦПК про грантові гроші

Верховний суд відмовив "Центру протидії корупції" у спростуванні інформації про нібито зловживання цією організацією грантовими коштами, отриманими з-за кордону.

8 травня Верховний суд скасував постанову Апеляційного суду Києва від 30 січня 2018 року і поновив рішення Печерського райсуду Києва від 25 жовтня 2017 року про відмову у задоволенні позову ГО "Центр протидії корупції" до депутата Павла Пинзеника.

Відповідне рішення найвищої касаційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає, повідомляє прес-служба нардепа, який був відповідачем у справі.

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін та члени організації Дар'я Каленюк і Олександра Устінова просили визнати недостовірну інформацію, поширену народним депутатом на брифінгу у Верховній Раді у травні 2017 року.

Пинзеник повідомив тоді, що до нього звернулося ГО "Національний інтерес України", яке надало журналістське розслідування про використання коштів міжнародної фінансової допомоги у розмірі $1,2 млн в особистих інтересах членів "Центру протидії корупції".

"Результат цього розслідування зводиться до того, що попри велику заробітну плату членів цього об'єднання, додатково кошти виводилися на фізичних осіб-підприємців. Так, наприклад, сам ФОП Шабунін отримав протягом 2016-2017 років 1,7 мільйона гривень, ФОП Устінова – 1,86 мільйона гривень, Дар'я Каленюк – 130 тисяч гривень", – заявив депутат.

Верховний суд вирішив, що депутат переповідав чужі дані, достовірність яких досі ще не встановлена, та висловлював свої оцінки. Також суд вказав, що представники ЦПК є публічними фігурами, тож межі допустимої критики їх ширші, ніж у пересічних людей.

"Перевірка викладених у зверненні ГО "Національний Інтерес України" доводів проводилась, зокрема, у межах кримінального провадження №32017100000000081… Дані про завершення перевірки відповідності поширеної інформації дійсності… на момент розгляду цієї цивільної справи відсутні", – йдеться у рішенні.

Колегія суддів вирішила, що "втручання у право народного депутата" на повідомлення громадськості відомостей про ймовірні порушення з боку ЦПК та його посадових осіб, на висловлення власної думки з цього приводу "було б непропорційним меті" захисту честі, гідності і ділової репутації.

На думку суду, висновки про відповідність поширеної інформації дійсності кожен громадянин може зробити сам на підставі інформації зі ЗМІ, повідомлень, виступів тощо в межах "політичної дискусії".

Верховний суд вирішив, що вирок Печерського суду щодо позову ЦПК був справедливим, а "апеляційний суд помилково скасував законне та обґрунтоване рішення суду першої інстанції".

ЦПК прокоментував: "Верховний суд з блискавичною швидкістю та без залучення сторін ухвалив рішення у справі Центру протидії корупції проти нардепа Павла Пинзеника. Суд вирішив, що неправдиві цифри, озвучені Пинзеником, є оціночними судженнями та не підлягають спростуванню".

У ЦПК обурилися, що суд не спробував перевірити цифри доходів активістів і не взяв до уваги документи, подані ЦПК та членами правління.

"Така практика суду означає, що відтепер будь-кого можна публічно оббрехати щодо розміру заробітної плати, кількості квартир, дітей чи компаній, і це буде вважатися оціночними судженнями та не підлягатиме спростуванню", – заявила юрист ЦПК Олена Щербан.

Зазначимо, що ЦПК інкримінують несплату податків на суму понад 1,3 мільйона гривень, це провадження 25 жовтня 2017 року передали до прокуратури Черкаської області.

Провадження №32017100000000081 відкрили 9 червня 2017 року "за заявою третіх осіб про кримінальне правопорушення службовими особами ГО"..

Голову правління ЦПК Віталія Шабуніна також звинувачують у побитті Всеволода Філімоненка, який представлявся журналістом (№12017100040007940). 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва Філімоненко пирснув газом в обличчя Шабуніну. Голова ЦПК заявив, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу колеги.

3 лютого 2018 року відкрили кримінальне провадження (№12018110110000028) і щодо члена правління ЦПК Олександри Устінової та її цивільного чоловіка: Філімоненко заявив, що вони перешкоджання його "журналістській роботі", коли він зустрічав їх у травні 2017 року в аеропорту "Бориспіль".