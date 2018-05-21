Верховный суд встал на сторону депутата в деле ЦПК о грантовых деньгах

Верховный суд отказал "Центру противодействия коррупции" в опровержении информации о якобы злоупотреблениях этой организацией грантовыми средствами, полученными из-за рубежа.

8 мая Верховный суд отменил постановление Апелляционного суда Киева от 30 января 2018 года и возобновил решение Печерского райсуда Киева от 25 октября 2017 года об отказе в удовлетворении иска ОО "Центр противодействия коррупции" к депутату Павлу Пинзенику.



Соответствующее решение высшей кассационной инстанции окончательное и обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба нардепа, который был ответчиком по делу.

Глава правления ЦПК Виталий Шабунин и члены организации Дарья Каленюк и Александра Устинова просили признать недостоверной информацию, распространенную народным депутатом на брифинге в Верховной Раде в мае 2017 года.



Пинзеник сообщил тогда, что к нему обратилось ОО "Национальный интерес Украины", которое предоставило журналистское расследование об использовании средств международной финансовой помощи в размере $1,2 млн в личных интересах членов "Центра противодействия коррупции".



"Результат этого расследования сводится к тому, что, несмотря на большую заработную плату членов этого объединения, дополнительно средства выводились на физических лиц-предпринимателей. Так, например, ФЛП Шабунин получил в течение 2016-2017 годов 1,7 миллиона гривен, ФЛП Устинова – 1,86 миллиона гривен, Дарья Каленюк – 130 тысяч гривен", – заявил депутат.



Верховный суд решил, что депутат рассказывал чужие данные, достоверность которых до сих пор не установлена, и высказывал свои оценки. Также суд указал, что представители ЦПК являются публичными фигурами, поэтому пределы допустимой критики их шире, чем у обычных людей.



"Проверка изложенных в обращении ОО "Национальный интерес Украины" доводов проводилась, в частности, в рамках уголовного производства №32017100000000081... Данные о завершении проверки соответствия распространенной информации действительности... на момент рассмотрения этого гражданского дела отсутствуют", – говорится в решении.



Коллегия судей решила, что "вмешательство в право народного депутата" на сообщение общественности сведений о возможных нарушениях со стороны ЦПК и его должностных лиц, на высказывание собственного мнения по этому поводу "было бы непропорциональным цели" защиты чести, достоинства и деловой репутации.



По мнению суда, выводы о соответствии распространенной информации действительности каждый гражданин может сделать сам, исходя из информации СМИ, сообщений, выступлений и т.д. в пределах "политической дискуссии".



Верховный суд решил, что приговор Печерского суда по иску ЦПК был справедливым, а "апелляционный суд ошибочно отменил законное и обоснованное решение суда первой инстанции".



ЦПК прокомментировал: "Верховный суд с молниеносной скоростью и без привлечения сторон принял решение по делу "Центра противодействия коррупции" против нардепа Павла Пинзеника. Суд решил, что ложные цифры, озвученные Пинзеником, являются оценочными суждениями и не подлежат опровержению".



В ЦПК возмутились, что суд не попытался проверить цифры доходов активистов и не принял к сведению документы, представленные ЦПК и членами правления.



"Такая практика суда означает, что отныне любого можно публично оболгать на счет размера зарплаты, количества квартир, детей или компаний, и это будет считаться оценочными суждениями и не подлежит опровержению", – заявила юрист ЦПК Елена Щербань.



Отметим, что ЦПК инкриминируют неуплату налогов на сумму более 1,3 миллиона гривен, это производство 25 октября 2017 передали в прокуратуру Черкасской области.



Производство №32017100000000081 было открыто 9 июня 2017 года "по заявлению третьих лиц об уголовном правонарушении должностными лицами ОО".

Главу правления ЦПК Виталия Шабунина также обвиняют в избиении Всеволода Филимоненко, который представлялся журналистом (№12017100040007940). 8 июня 2017 года у Днепровского военкомата Киева Филимоненко прыснул газом в лицо Шабунину. Глава ЦПК заявил, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление коллеги.



3 февраля 2018 года открыли уголовное производство (№12018110110000028) и в отношении члена правления ЦПК Александры Устиновой и ее гражданского мужа: Филимоненко заявил, что они препятствование его "журналистской работе", когда он встречал их в мае 2017 года в аэропорту "Борисполь".