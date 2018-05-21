Дангадзе заключил сделку со следствием - РНС

Соратник Михеила Саакашвили Северион Дангадзе заключил сделку со следствием.

Об этом сообщили в партии "Рух новых сил".

"Власть задействовала весь административный ресурс чтобы репрессиями и угрозами заставить Севериона Дангадзе подписать лживые показания и идти на так называемую "сделку со следствием", - утверждают в "РНС".

По словам одного из лидеров "РНС" Давида Сакварелидзе со ссылкой на СБУ, оформление сделки о признании вины будет на закрытом судебном заседании.

"И почему закрытом никто не объясняет. До окончания следствия и передачи дела в суд осталось несколько дней, поэтому они спешили сломать парня. Реально в деле ничего не было и они боялись отправлять в таком виде в суд", - считает Сакварелидзе.

4 декабря 2017 года правоохранители задержали одного из лидеров партии "Рух новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.



Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к олигарху Сергея Курченко, который скрывается от правоохранителей в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.



29 января 2018 года Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.

14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что с Дангадзе провели ряд следственных действий по делу о госизмене.

В свою очередь адвокат Дангадзе Николая Недилько заявил, что опознание Дангадзе было профанацией, а на его защиту следователи Службы безопасности Украины оказывали давление.

16 марта Печерский райсуд Киева отказался изменить меру пресечения Дангадзе с содержания под стражей на домашний арест.