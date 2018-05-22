Отруєння в школах: у Порошенка хочуть спецзаходів до останнього дзвоника

Представник президента Петра Порошенка у парламенті Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів зорганізуватися, щоб убезпечити школярів перед урочистостями останнього дзвоника.

Зі своєю заявою вона виступила з трибуни Верховної Ради у вівторок.

"Прошу розглядати це як звернення від всієї Верховної Ради. Ми просимо КМУ організувати відомчу групу, міжвідомчу координаційну раду для того, щоб випрацювати механізм реагування на такі випадки (отруєння дітей у школах - ред.)", - сказала нардеп.

"Звертаюся від усього парламенту Кабінету міністрів, МНС, міністерству внутрішніх справ зорганізуватися і випрацювати механізм для того, щоб убезпечити дітей України від такої ситуації – від хаосу, від паніки і від отруєння", - наголосила представниця президента.

Луценко зауважила, що за кілька тижнів школярі будуть святкувати останній дзвінок і на тлі останніх масових отруєнь влада не може допустити небезпечних ситуацій.

"Ми не можемо допустити за кілька тижнів до лінійок, до останніх дзвінків, де всі школи України вийдуть на це свято, побачити таку тривожну ситуацію", - додала вона.

22 травня стало відомо, що зі школи Харкова госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомої речовини.

Днем раніше, 21 травня, з Миколаївської школи госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.

Обидва випадки поліція кваліфікувала як "хуліганство".

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи під час шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні (2-9 класів).

Тоді з отруєнням госпіталізували 51 дитину.

Того ж дня, 8 травня, під час урочистої лінійки у школі Дніпропетровської області у 16-х школярів також погіршилося самопочуття.

У 15-ти учнів медики діагностували вегето-судинний пароксизм, ще одну дівчинку 2005 року народження доправили до лікарні.