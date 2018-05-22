Отравление в школах: у Порошенко хотят спецмероприятий до последнего звонка

Представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко призвала Кабинет министров организоваться, чтобы обезопасить школьников перед торжествами последнего звонка.

Со своим заявлением она выступила с трибуны Верховной Рады во вторник.

"Прошу рассматривать это как обращение от всей Верховной Рады. Мы просим КМУ организовать ведомственную группу, межведомственный координационный совет для того, чтобы выработать механизм реагирования на такие случаи (отравление детей в школах - ред.)", - сказала нардеп.

"Обращаюсь от всего парламента Кабинету министров, МЧС, министерству внутренних дел сорганизоваться и выработать механизм для того, чтобы обезопасить детей Украины от такой ситуации - от хаоса, от паники и от отравления", - отметила представительница президента.

Луценко отметила, что за несколько недель школьники будут праздновать последний звонок и на фоне последних массовых отравлений власть не может допустить опасных ситуаций.

"Мы не можем допустить за несколько недель до линеек, до последних звонков, где все школы Украины выйдут на этот праздник, увидеть такую ​​тревожную ситуацию", - добавила она.

22 мая стало известно, что из школы Харькова госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного вещества.

Днем ранее, 21 мая, из Николаевской школы госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

Оба случая полиция квалифицировала как "хулиганство".

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы во время школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия ученики 2-9 классов.

Тогда с отравлением госпитализировали 51 ребенка.

В тот же день, 8 мая, во время торжественной линейки в школе Днепропетровской области в 16-х школьников также ухудшилось самочувствие.

В 15-ти учеников медики диагностировали вегето-сосудистый пароксизм, еще одну девочку 2005 года рождения доставили в больницу.