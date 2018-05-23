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Усі школи Харкова з нового навчального року візьмуть під охорону - Кернес

Середа, 23 травня 2018, 02:57

Усі школи Харкова з 1 вересня будуть взяті під охорону за рахунок міського бюджету.

Про це повідомив мер міста Геннадій Кернес у Facebook.

"У зв'язку з розпиленням газу в школі №3 повинен сказати наступне: з 1 вересня цього року всі школи міста будуть взяті під охорону за рахунок бюджету Харкова. Абсолютно всі", - написав Кернес.

За його словами, в Харкові також починається реалізація проекту "Безпечна школа", в рамках якої планується встановлення відеоспостереження в освітніх установах.

"До початку нового навчального року планується встановити камери в найбільших школах, в тому числі, і в тій, в якій сталася НП. До кінця 2018 року більше ста шкіл будуть обладнані системами відеоспостереження", - підкреслив мер Харкова.

"Ці рішення прийняті ще в грудні 2017 року, коли депутати міськради голосували за бюджет нинішнього року", - додав він.

22 травня у харківській школі № 3 розпилили невідому речовину. Частину дітей госпіталізували, інших евакуювали з навчального закладу.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що з 37 дітей, які відчули недугу в харківській школі №3, 33 – в легкому стані, 3 – в стані середньої тяжкості і 1 – у тяжкому стані.

Пізніше у харківській ОДА заявили, що усіх учнів, які постраждали в результаті розпилювання невідомого газу, виписали з лікарні.

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич повідомила, що газ із балончика розпилив один з учнів, щоб зірвати уроки.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

Теми: ХарківКернесдіти
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