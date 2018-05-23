Все школы Харькова с нового учебного года возьмут под охрану - Кернес

Все школы Харькова с 1 сентября будут взяты под охрану за счет городского бюджета.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес в Facebook.

"В связи с распылением газа в школе №3 должен сказать следующее: с 1 сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова. Абсолютно все", - написал Кернес.

По его словам, в Харькове также начинается реализация проекта "Безопасная школа", в рамках которой планируется установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях.

"До начала нового учебного года планируется установить камеры в самых крупных школах, в том числе, и в той, в которой произошло ЧП. До конца 2018 года более ста школ будут оборудованы системами видеонаблюдения", - подчеркнул мэр Харькова.

"Эти решения приняты еще в декабре 2017 года, когда депутаты горсовета голосовали за бюджет нынешнего года", - добавил он.

22 мая в харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество. Часть детей госпитализировали, остальных эвакуировали из учебного заведения.

Из 37 детей, которые почувствовали недомогание в харьковской школе №3, 33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести и один – в тяжелом состоянии.

Позже в Харьковской ОГА заявили, что всех учеников, пострадавших в результате распыления неизвестного газа, выписали из больницы.

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что газ из баллончика распылил один из учеников, чтобы сорвать уроки.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).