Вакарчук: Без права вето буде не Антикорупційний суд, а Потьомкінський

Можливість ветування кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду з боку незалежних міжнародних експертів є ключовою для законодавства.

Про це заявив відомий співак Святослав Вакарчук у TwitLonger, коментуючи ситуацію з розглядом законопроекту про Вищий антикорупційний суд (№7440) у Верховній Раді.

"Якщо міжнародним експертам із бездоганною репутацією не дозволять відсіювати непрофесійних, корумпованих кандидатів до незалежного антикорупційного суду, а їх буде, як завжди, "рятувати" наш ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів – ред.), то сенсу в його створенні немає", – вважає Вакарчук.

"Це буде не справжній, а "Потьомкінський" суд", – заявив він.



На думку співака, "робота" такого суду "дискредитує саму ідею незалежного правосуддя" і сприятиме тим, хто хоче зберегти "кругову поруку" чинного політичного істеблішменту.



"Дискредитація ідеї незалежного антикорупційного суду реалізується давно і широко, в тому числі і в публічній площині. Кожного дня з екранів телевізорів та в соціальних мережах "великі правники" та інші "експерти" розказують про дублювання функцій, якусь "втрату суверенітету", неконституційність та інші недоліки Антикорупційного суду", – зазначив він.



На думку Вакарчука, українська судова система була під контролем владних осіб усі 27 років незалежності України – але цьому "треба покласти край".

"Щоб в України був шанс на успішне майбутнє, нам конче потрібен незалежний від чинної системи орган правосуддя. А вето від міжнародних експертів на затвердження кандидатів на посаду суддів є ключовим запобіжником незалежності майбутнього АС", – заявив він.

Вакарчук переконаний, що голосування за цю ключову деталь у законі про Антикорупційний суд покаже, хто з депутатів хоче змін в країні на краще, а хто – ні.

"Я знаю, що в будь-якому проекті закону завжди є багато технічних неточностей або некоректних формулювань. Їх треба уникати. Але є речі, які роблять той чи інший закон ключовим!", – зазначив співак.

"У законі про Антикорупційний суд такою річчю є можливість міжнародними незалежними експертами накладати вето на того чи іншого кандидата на посаду судді", – наголосив він.

21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

Але комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

23 травня Верховна Рада почала розглядати у другому читанні проект закону "Про Вищий антикорупційних суд" – і 24 травня продовжує розглядати правки.

Зазначимо, що лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук є музикантом, вокалістом, композитором, а також кандидатом фізико-математичних наук.

У 2007 році він пройшов до Верховної Ради за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона", але вже 11 вересня 2008 року сам склав депутатські повноваження.

Соціологи включають Вакарчука в електоральні рейтинги – і він має чималу підтримку як кандидат у президенти та сприймається позитивно виборцями .

Сам співак свої політичні амбіції заперечує, але займає активну громадянську позицію.