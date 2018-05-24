Вакарчук: Без права вето будет не Антикоррупционный суд, а Потёмкинский

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Четверг, 24 мая 2018, 14:51

Возможность ветирования кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда со стороны независимых международных экспертов является ключевой для законодательства.

Об этом заявил известный певец Святослав Вакарчук в TwitLonger, комментируя ситуацию с рассмотрением законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) в Верховной Раде.

"Если международным экспертам с безупречной репутацией не позволят отсеивать непрофессиональных, коррумпированных кандидатов в независимый антикоррупционный суд, а их будет, как всегда, "спасать" наш ВККС (Высшая квалификационная комиссия – ред.), то смысла в его создании нет", – считает Вакарчук.

"Это будет не настоящий, а "Потёмкинский "суд", – заявил он.

По мнению певца, "работа" такого суда "дискредитирует саму идею независимого правосудия" и способствовать тем, кто хочет сохранить "круговую поруку" действующего политического истеблишмента.

"Дискредитация идеи независимого антикоррупционного суда реализуется давно и широко, в том числе и в публичной плоскости. Каждый день с экранов телевизоров и в социальных сетях "большие юристы" и другие "эксперты" рассказывают о дублировании функций, какой-то "потере суверенитета", неконституционности и других недостатках Антикоррупционного суда", – отметил он.

По мнению Вакарчука, украинская судебная система была под контролем властных лиц все 27 лет независимости Украины – но этому "надо положить конец".

"Чтобы у Украины был шанс на успешное будущее, нам необходим независимый от действующей системы орган правосудия. А вето от международных экспертов на утверждение кандидатов на должность судей является ключевым залогом независимости будущего АС", – заявил он.

Вакарчук убежден, что голосование за эту ключевую деталь в законе об Антикоррупционном суде покажет, кто из депутатов хочет изменений в стране к лучшему, а кто – нет.

"Я знаю, что в любом проекте закона всегда есть много технических неточностей или некорректных формулировок. Их надо избегать. Но есть вещи, которые делают тот или иной закон ключевым!", – отметил певец.

"В законе об Антикоррупционном суде такой вещью является возможность международными независимыми экспертами накладывать вето на того или иного кандидата на должность судьи", – подчеркнул он.

 

21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

Но комитет не определился по двум положениям законопроекта, в том числе по ключевому из них – права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

23 мая Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" – и 24 мая продолжает рассматривать поправки.

Отметим, что лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук является музыкантом, вокалистом, композитором, а также кандидатом физико-математических наук.

В 2007 году он прошел в Верховную Раду по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона", но уже 11 сентября 2008 года сам сложил депутатские полномочия.

Социологи включают Вакарчука в электоральные рейтинги – и он имеет большую поддержку как кандидат в президенты и воспринимается позитивно избирателями.

Сам певец свои политические амбиции отрицает, но занимает активную гражданскую позицию.

Алена Рощенко, УП
Темы: Антикоррупционный суд Вакарчук
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