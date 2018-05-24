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У ГПУ перешкоджали розслідуванню справи Манафорта — Горбатюк

Четвер, 24 травня 2018, 23:14

Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України створювали перешкоди. Через це справа колишнього політтехнолога Януковича Пола Манафорта не розслідувалася понад 5 місяців.

Про це заявив керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю "Громадському".

"Мав місце не прямий тиск щодо вказівки не розслідувати, мало місце створення перешкод, яке призвело до того, що низка справ упродовж понад 5 місяців не розслідувалися", — сказав Горбатюк.

За його словами, розслідування відновили після публікації New York Times матеріалу, в якому стверджували про "замороження" ГПУ розслідування справи Манафорта.

"Потім були винесені доручення слідчим продовжувати розслідування. Це відбулось 5 травня. А з 20 листопада 2017 року розслідування не відбувалося не зважаючи на наші скарги на рішення генпрокурора", — додав Горбатюк.

Раніше видання NYT опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що в Україні заморозили розслідування чотирьох справ, пов'язаних із колишнім главою виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times пояснювали це тим, що українські чиновники побоюються образити Трампа і втратити як фінансову підтримку США, так і постачання американської зброї.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до ГПУ по допомогу щодо розслідування у справі колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

У Генпрокуратурі разом  з тим оприлюднили копію відповіді ГПУ кореспондентам "The New York Times", зазначивши, що її було надіслано 20 квітня 2018 року на запит журналістів видання.

У відповіді "було надано інформацю щодо стану розслідування кримінальних проваджень, за виключенням відомостей досудового розслідування, які відносяться до таємниці слідства і можуть бути розголошені лише з письмового дозволу слідчого або прокурора у визначеному ним можливому обсязі",  зазначили у Генпрокуратурі. 

Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що інформація NYT про блокування розслідування щодо Манафорта "повністю не відповідає дійсності".

Теми: ГенпрокуратураПол МанафортСША
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