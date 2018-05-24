В ГПУ препятствовали расследованию дела Манафорта - Горбатюк

Департаменту спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины создавали препятствия. Из-за этого дело бывшего политтехнолога Януковича Пола Манафорта не расследовалось более 5 месяцев.

Об этом заявил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в интервью "Громадському".

"Имело место не прямое давление касательно указания не расследовать, имело место создание препятствий, которое привело к тому, что ряд дел в течение более 5 месяцев не расследовались", - сказал Горбатюк.

По его словам, расследование возобновили после публикации New York Times материала, в котором утверждали о "замораживании" ГПУ расследования дела Манафорта.

"Потом были вынесены поручения следователям продолжать расследование. Это произошло 5 мая. А с 20 ноября 2017 года расследование не происходило несмотря на наши жалобы на решение генпрокурора", - добавил Горбатюк.

Ранее издание NYT опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times объясняли это тем, что украинские чиновники опасаются обидеть Трампа и потерять в качестве финансовой поддержки США, так и поставки американского оружия.

Замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в ГПУ за помощью по расследованию по делу бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

В Генпрокуратуре вместе с тем обнародовали копию ответа ГПУкорреспондентам "The New York Times", отметив, что он был отправлен 20 апреля 2018 г. на запрос журналистов издания.

В ответе "была предоставлена информация о состоянии расследования уголовных производств, исключая сведения досудебного расследования, которые относятся к тайне следствия и могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора в определенном им возможном объеме", отметили в Генпрокуратуре.

Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что информация NYT о блокировании расследования по Манафорту "полностью не соответствует действительности".