Луценко запропонував Мюллеру створити спільну групу у справі Манафорта

Генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував інформацію NYT про блокування розслідування щодо Манафорта.

Про це Луценко повідомив в інтерв’ю "Голосу Америки" під час свого візиту в США.

"Спекуляції навколо так званого замороження справи Манафорта, котрі лунали від американського провідного видання (New York Times – УП), повністю не відповідають дійсності. Дійсно, Генеральна прокуратура України має провадження, в яких фігурує пан Манафорт. Ми провели ряд слідчих дій і щонайменше чотири рази запросили міжнародної правової допомоги від американських колег, яку ми отримали", - заявив Луценко.

За його словами, восени минулого року спеціальний прокурор ФБР Роберт Мюллер витребував саме інформацію Генпрокуратури під час свого розслідування щодо підозр у змові членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з російськими спецслужбами.

"Тим не менше, я, як генеральний прокурор, у лютому поточного року звернувся через посольство США до спецпрокурора Мюллера з пропозицією повного сприяння у цій справі аж до створення спільної групи розслідування. Наразі ми зробили все можливе, щоб ця справа і у нас і у наших американських колег розслідувалася згідно чинного законодавства, в тому числі міжнародних конвенцій", - зазначив генпрокурор.

Раніше видання NYT опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що в Україні заморозили розслідування чотирьох справ, пов'язаних із колишнім главою виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times пояснювали це тим, що українські чиновники побоюються образити Трампа і втратити як фінансову підтримку США, так і постачання американської зброї.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до ГПУ по допомогу щодо розслідування у справі колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

У Генпрокуратурі разом з тим оприлюднили копію відповіді ГПУ кореспондентам "The New York Times", зазначивши, що її було надіслано 20 квітня 2018 року на запит журналістів видання.

У відповіді "було надано інформацю щодо стану розслідування кримінальних проваджень, за виключенням відомостей досудового розслідування, які відносяться до таємниці слідства і можуть бути розголошені лише з письмового дозволу слідчого або прокурора у визначеному ним можливому обсязі", зазначили у Генпрокуратурі.

23 травня британська телерадіокомпанія BBC повідомляла із посиланням на власні джерела, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між Петром Порошенком та Дональдом Трампом у червні минулого року.

Пізніше в адміністрації президента України Петра Порошенка назвали відвертою брехнею публікацію ВВС про те, що його зустріч з Дональдом Трампом у минулому році організували за гроші.

В АП вимагають спростування цієї інформації.