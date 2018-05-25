Держдеп про висновки слідчої групи: настав час РФ відповісти за МН17

У Держдепі США заявили, що повністю довіряють висновкам міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту.

"США повністю довіряють висновкам Спільної слідчої групи (JIT), представленим сьогодні (24 травня - ред) голландською прокуратурою: для ураження літака Малазійських авіаліній МН-17 була застосована ракетна пускова установка з 53-ї зенітної бригади РФ, розташованої в Курську", - наголошується у документі.

"Ці висновки підтверджують і доповнюють деталі того, що ми сказали в перші дні після цієї трагедії: MH17 був збитий зенітною ракетою "Бук" класу земля-повітря, випущеною з території на сході України, яка була під контролем Росії та сил, очолюваних Росією", - підкреслили у Держдепі.

Також у США нагадали про рішення Радбезу ООН, що "всі причетні мають бути притягнуті до відповідальності", а всі держави повинні повною мірою взаємодіяти в зусиллях щодо встановлення такої відповідальності.

"Ми закликаємо РФ дотримуватися й виконувати Резолюцію 2166 Ради Безпеки ООН (від 2014 року). Настав час для Росії припинити свою брехню й відповідати за свою роль в ураженні літака", - заявили у Вашингтоні.

Крім цього, у Держдепі висловили впевненість у здатності голландської системи кримінального правосуддя переслідувати відповідальних у законний і справедливий спосіб.

"Ми знову висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям і друзям жертв та закликаємо до встановлення справедливості від імені 298 невинних цивільних осіб, які загинули в той день", - йдеться у заяві.

Раніше міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 дійшла висновку, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може визнати висновки міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 тільки у тому випадку, якщо буде приймати повноцінну участь в розслідуванні.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.