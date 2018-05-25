Госдеп о выводах следственной группы: пришло время РФ ответить за МН17

В Госдепе США заявили, что полностью доверяют выводам международной Совместной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.

"США полностью доверяют выводам Совместной следственной группы (JIT), представленным сегодня (24 мая - ред) голландской прокуратурой: для поражения самолета Малазийских авиалиний МН-17 была применена ракетная пусковая установка с 53-й зенитной бригады РФ, расположенной в Курске", - отмечается в документе.

"Эти выводы подтверждают и дополняют детали того, что мы сказали в первые дни после этой трагедии: MH17 был сбит зенитной ракетой "Бук" класса земля-воздух, выпущенной с территории на востоке Украины, которая была под контролем России и сил, возглавляемых Россией" , - подчеркнули в Госдепе.

Также в США напомнили о решении Совбеза ООН, что "все причастные должны быть привлечены к ответственности", а все государства должны в полной мере взаимодействовать в усилиях по установлению такой ответственности.

"Мы призываем РФ соблюдать и выполнять резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН (от 2014 года). Пришло время для России прекратить свою ложь и отвечать за свою роль в поражении самолета", - заявили в Вашингтоне.

Кроме этого, в Госдепе выразили уверенность в способности голландской системы уголовного правосудия преследовать ответственных законным и справедливым способом.

"Мы снова выражаем наши глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв и призываем к установлению справедливости от имени 298 невинных гражданских лиц, погибших в тот день", - говорится в заявлении.

Ранее международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 пришла к выводу, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может признать выводы международной Совместной следственной группы по катастрофы самолета MH17 только тогда, когда будет принимать в расследовании полноценное участие.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.