"Мера"-самозванця з Коцюбинського спіймали на хабарі

СБУ затримала депутата селищної ради Коцюбинського, що під Києвом, Миколу Єременка та його посередника під час отримання хабара.

За інформацією прес-центру СБУ, оперативники спецслужби встановили, що депутат вимагав 50 тисяч гривень на місяць від селищної голови за голоси у місцевій раді.

"За цю суму зловмисник гарантував забезпечення голосів кількох депутатів для прийняття необхідних рішень. Співробітники СБ України також задокументували, шо депутат вимагав від чиновника 5 тисяч доларів за результативне голосування про виділення земельної ділянки під будівництво стадіону в центральній частині селища", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, депутата та посередника - місцевого "громадського" активіста – затримали в Ірпені після отримання частини хабара у розмірі 7 тисяч доларів. Відкрито кримінальне провадження.

За інформацією місцевого видання "Громада Приірпіння", йдеться про депутата Миколу Єременка, який неодноразово намагався захопити посаду селищного голови, та мешканця Ірпеня Євгена Мельничука.

Повідомляється, що СБУ проводила спецоперацію в Ірпені 23 травня.

Як повідомлялося 14 травня, раніше Єременку оголосили підозру у підробленні документів, якими він був призначений на посаду в. о. голови Коцюбинської селищної ради.