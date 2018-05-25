"Мера"-самозванца из Коцюбинского поймали на взятке

СБУ задержала депутата поселкового совета Коцюбинского, что под Киевом, Николая Еременко и его посредника при получении взятки.

По информации пресс-центра СБУ, оперативники спецслужбы установили, что депутат требовал 50 тысяч гривен в месяц от поселкового председателя за голоса в местном совете.

"За эту сумму злоумышленник гарантировал обеспечение голосов нескольких депутатов для принятия необходимых решений. Сотрудники СБ Украины также задокументировали, что депутат требовал от чиновника 5 тысяч долларов за результативное голосование о выделении земельного участка под строительство стадиона в центральной части поселка", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, депутата и посредника - местного "общественного" активиста - задержали в Ирпене после получения части взятки в размере 7 тысяч долларов. Открыто уголовное производство.

По информации местного издания "Громада Приірпіння", речь идет о депутате Николае Еременко, который неоднократно пытался захватить должность поселкового головы, и жителе Ирпеня Евгении Мельничуке.

Сообщается, что СБУ проводила спецоперацию в Ирпене 23 мая.

Как сообщалось 14 мая, ранее Еременко объявили подозрение в подделке документов, которыми он был назначен на должность и. о. председателя Коцюбинского поселкового совета.

10 апреля появилась информация, что председателем Коцюбинского поселкового совета снова назначили Николая Еременко вместо Ольги Матюшиной.

Позже Матюшина заявила, что внесение Еременко в реестр было технической ошибкой, отмененной на следующий день.

До этого Министерство юстиции признало неправомерной регистрацию Николая Еременко в качестве и.о. председателя Коцюбинского поселкового совета и возобновило в должности избранную на выборах главу Ольгу Матюшину.

Ранее председатель Коцюбинского поселкового совета Ольга Матюшина заявила, что ее отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

По ее словам, 7 марта "регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре ее фамилию как поселкового головы на фамилию депутата поселкового совета Николая Еременко".

Матюшина подала по этому поводу жалобу в Министерство юстиции.

Местная активистка Ирина Федорив утверждает, что Еременко контролирует мэр Ирпеня Владимир Карплюк.