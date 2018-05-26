Пожежа у російському ТЦ з 60 жертвами: Керівникам облМНС висунули звинувачення

Слідчий комітет РФ пред'явив звинувачення голові управління МНС Росії по Кемеровській області Олександру Мамонтову і начальнику відділу нагляду регіонального відомства Григорію Терентьєву за підозрою в халатності і розтраті, внаслідок чого у пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинули 60 людей.

"Залежно від ролі кожного, їм інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.293 КК РФ (халатність) і ч.4 ст.160 КК РФ (розтрата). Слідство клопоче перед судом про обрання щодо Мамонтова і Терентьєва запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - заявили в СК РФ.

За даними Слідкому, слідство вважає, що у 2017-2018 рр. Мамонтов і Терентьєв не провела протипожежну перевірку ТЦ "Зимова вишня", яка мала бути завершена до 18 березня 2018 р. Крім того, за даними слідства, Мамонтов викрав понад 1,8 мільйона рублів, що належали Кемеровському МНС.

"...Як вважає слідство, у період з червня 2015 до квітня 2018 р. Мамонтов з використанням свого службового становища за пособництва поки невстановлених осіб вчинив розкрадання ввіреного йому майна - коштів ГУ (МНС - ред.) на суму понад 1,8 млн рублів шляхом розтрати на користь третіх осіб", - повідомили в СК РФ.

Згодом 26 травня під час засідання Центрального районного суду Кемерового за клопотанням слідства про продовження терміну затримання глави регіонального МНС представник прокуратури повідомив, що Олександр Мамонтов подав рапорт про звільнення.

Рішенням суду термін затримання Мамонтова продовжили до 72 годин, пише Інтерфакс.

Нагадаємо, загалом у справі про пожежу у "Зимовій вишні" затримано 10 осіб, зокрема керівник пожежного загону, який першим приїхав до ТЦ, а також адміністрація "Зимової вишні". Керівників кемеровського управління МНС затримали 25 травня.

8 обвинувачених заарештовано: це технічний директор ТРЦ Георгій Соболєв, керуюча Надія Суденок; керівник компанії "Системний інтегратор" (займалася обслуговуванням пожежної сигналізації в ТРЦ) Ігор Полозіненко; його підлеглий Олександр Нікітін; охоронець Сергій Антюшін, який, ймовірно, не включив систему оповіщення про пожежу; глава кемеровського Держбуднадзорe Танзіля Комкова, гендиректор компанії-власника Юлія Богданова, а також начальник пожежного караулу Сергій Генін.

Їм пред'явлено звинувачення за ст.109, ст. 219 і 238 КК РФ.

Пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемеровому сталася 25 березня. За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

27 березня на стихійному мітингу у Кемерові родичі загиблих і постраждалих під час пожежі вимагали відставки глави регіону.

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав у відставку на тлі розслідування пожежі.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі у ТЦ недбалість людей.