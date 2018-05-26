Пожар в российском ТЦ с 60 жертвами: Руководителям облМЧС выдвинули обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение главе управления МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзора регионального ведомства Григорию Терентьеву по подозрению в халатности и растрате, в результате которых в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек.

"В зависимости от роли каждого, им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в СК РФ.

По данным Следкома, следствие считает, что в 2017-2018 годы Мамонтов и Терентьев не провели противопожарную проверку ТЦ "Зимняя вишня", которая должна была быть проведена до 18 марта 2018 г.

Кроме того, по данным следствия, Мамонтов похитил более 1,8 миллиона рублей, принадлежавших кемеровскому МЧС.

"... Как полагает следствие, в период с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного положения при пособничестве пока неустановленных лиц совершил хищение вверенного ему имущества - денежных средств ГУ (МЧС - ред.) на сумму более 1,8 млн рублей путем растраты в пользу третьих лиц", - сообщили в СК РФ.

Позже 26 мая в ходе заседания Центрального районного суда по ходатайству следствия о продлении срока задержания главы регионального МЧС представитель прокуратуры сообщил, что Александр Мамонтов подал рапорт об увольнении.

Решением суда срок задержания Мамонтова продлили до 72 часов, пишет Интерфакс.

Напомним, всего по делу о пожаре в "Зимней вишне" задержаны 10 человек, в том числе руководитель пожарного звена, которое первым приехало к ТЦ, и администрация "Зимней вишни". Руководители кемеровского управления МЧС были задержаны 25 мая.

8 обвиняемых арестованы: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор" (занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ) Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.

Им предъявлены обвинения по ст. 109, ст. 219 и 238 УК РФ.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.

27 марта на стихийном митинге в Кемерово родственники погибших и пострадавших при пожаре потребовали отставки главы региона.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку на фоне расследования пожара.

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в ТЦ небрежность людей.