В ОБСЄ розкритикували санкції щодо "РИА Новости" в Україні

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Субота, 26 травня 2018, 19:13

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір виступив з критикою рішення України про санкції щодо представництва "РИА Новости" в Україні.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Дезіра, "іноземні ЗМІ та їх представники не мають потрапляти до санкційних списків".

"Свобода вираження поглядів і свобода ЗМІ є основоположними зобов'язаннями держав-учасниць ОБСЄ. Будь-які обмеження цих прав мають бути ... пропорційними і забезпечувати гарантії від зловживань (обмеженнями - ред.)", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

У своїй заяві Дезір закликав Україну "поважати і виконувати зобов'язання ОБСЄ, спрямовані на поліпшення умов роботи журналістів".

Нагадаємо, 15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.  Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про держзраду Вишинського на допит викликали 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

24 травня Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції щодо представництва "РИА Новости" в Україні. У списку санкцій також опинилася компанія ТОВ "Інтерселект", через яку, за даними СБУ, здійснювалася господарська діяльність "РИА Новости" в Києві.

Санкції запроваджуються на 3 роки та передбачають блокування активів, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг, заборону на збільшення статутного фонду і блокування доступу до сайту www.rian.com.ua.

В РФ заявили, що звернуться до міжнародних організацій в зв'язку блокуванням Києвом МІА "Россия сегодня" і "РИА Новости Украина".

Українська правда
Теми: санкції Росія ЗМІ ОБСЄ
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