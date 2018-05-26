Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОБСЕ раскритиковали санкции против "РИА Новости" в Украине

Суббота, 26 мая 2018, 19:13

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выступил с критикой решения Украины о санкциях в отношении представительства "РИА Новости" в Украине.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление Дезира, "иностранные СМИ и их представители не должны попадать в списки санкций". 

"Свобода выражения мнений и свобода СМИ являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ. Любые ограничения этих прав должны быть ... пропорциональными и обеспечивать гарантии от злоупотреблений (ограничениями - ред.)", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В своем заявлении Дезир призвал Украину "уважать и выполнять обязательства ОБСЕ, направленные на улучшение условий работы журналистов". 

Напомним, 15 мая в офисах "РИА Новости-Украина" прошли обыски. Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в госизмене. Сам Вышинский не признает подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о госизмене Вышинского на допрос вызвали 47 человек.

17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского на 2 месяца.

24 мая Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении представительства "РИА Новости" в Украине. В списке санкций также оказалась компания ООО "Интерселект", через которую, по данным СБУ, осуществлялась хозяйственная деятельность "РИА Новости" в Киеве.

Санкции вводятся на 3 года и предусматривают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда и блокирование доступа к сайту www.rian.com.ua.

В РФ заявили, что обратятся в международные организации в связи блокировкой Киевом МИА "Россия сегодня" и "РИА Новости Украина".

Украинская правда
Темы: санкцииРосcияСМИОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
санкции
Ирландия расследует попадание их деталей в "Шахеды" - премьер
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: