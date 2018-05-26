В ОБСЕ раскритиковали санкции против "РИА Новости" в Украине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выступил с критикой решения Украины о санкциях в отношении представительства "РИА Новости" в Украине.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление Дезира, "иностранные СМИ и их представители не должны попадать в списки санкций".

"Свобода выражения мнений и свобода СМИ являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ. Любые ограничения этих прав должны быть ... пропорциональными и обеспечивать гарантии от злоупотреблений (ограничениями - ред.)", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В своем заявлении Дезир призвал Украину "уважать и выполнять обязательства ОБСЕ, направленные на улучшение условий работы журналистов".