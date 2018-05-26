В ОБСЕ раскритиковали санкции против "РИА Новости" в Украине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выступил с критикой решения Украины о санкциях в отношении представительства "РИА Новости" в Украине.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление Дезира, "иностранные СМИ и их представители не должны попадать в списки санкций".

"Свобода выражения мнений и свобода СМИ являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ. Любые ограничения этих прав должны быть ... пропорциональными и обеспечивать гарантии от злоупотреблений (ограничениями - ред.)", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В своем заявлении Дезир призвал Украину "уважать и выполнять обязательства ОБСЕ, направленные на улучшение условий работы журналистов".

Напомним, 15 мая в офисах "РИА Новости-Украина" прошли обыски. Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в госизмене. Сам Вышинский не признает подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о госизмене Вышинского на допрос вызвали 47 человек.

17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского на 2 месяца.

24 мая Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении представительства "РИА Новости" в Украине. В списке санкций также оказалась компания ООО "Интерселект", через которую, по данным СБУ, осуществлялась хозяйственная деятельность "РИА Новости" в Киеве.

Санкции вводятся на 3 года и предусматривают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда и блокирование доступа к сайту www.rian.com.ua.

В РФ заявили, что обратятся в международные организации в связи блокировкой Киевом МИА "Россия сегодня" и "РИА Новости Украина".