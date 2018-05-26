В ОБСЕ раскритиковали санкции против "РИА Новости" в Украине

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Суббота, 26 мая 2018, 19:13

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выступил с критикой решения Украины о санкциях в отношении представительства "РИА Новости" в Украине.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление Дезира, "иностранные СМИ и их представители не должны попадать в списки санкций". 

"Свобода выражения мнений и свобода СМИ являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ. Любые ограничения этих прав должны быть ... пропорциональными и обеспечивать гарантии от злоупотреблений (ограничениями - ред.)", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В своем заявлении Дезир призвал Украину "уважать и выполнять обязательства ОБСЕ, направленные на улучшение условий работы журналистов". 

Темы: санкции Росcия СМИ ОБСЕ
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