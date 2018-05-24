Держдума буде скаржитися світу, що Україна блокує ЗМІ РФ

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Четвер, 24 травня 2018, 14:08

Державна дума Російської Федерації звернеться до міжнародних організацій в зв'язку блокуванням Києвом МІА "Россия сегодня" і "РИА Новости Украина".

Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников, повідомляє "РИА Новости".

На запитання, чи не є блокування агентств МІА "Россия сегодня" і "РИА Новости Украина".
актом цензури і чи будуть російські депутати звертати увагу європейських організацій на цей факт, він відповів:

"Звісно, є (актом цензури), звісно, будемо (звертатися в міжнародні організації). Структури, які стежать за правами людини, повинні звернути на це увагу".

За словами Калашникова, "європейці не дуже-то поспішають реагувати і впливати на Україну, виходячи з тієї практики, яку ми бачимо, яка послідувала після арешту керівника цього підрозділу на Україні".

"Думаю, це все одно не повинно нас зупиняти... Ми повинні діяти наступально, говорячи про це в світі і звертаючись до міжнародних організацій", – додав він.

15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости Украина", в квартирі кореспондента "РИА Новости Україна" Людмили Лисенко і в квартирі глави представництва "РИА Новости Україна" Андрія Бородіна.

У Вишинського виявили паспорт громадянина РФ і російську нагороду. Його затримали й відправили до Херсона.

Спецслужби України підозрюють Вишинського в державній зраді.

Керівника української версії російського агентства, зокрема, звинуватили в підтримці самопроголошених Донецької і Луганської народних республік.

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, для проведення підривної діяльності Вишинський щомісяця отримував із Росії стабільне фінансування в сумі 53 тисяч євро

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

"РИА Новости Украина" так і не поновили роботу після обшуків: із 15 травня сайт не оновлюється.

Теми: ЗМІ Росія Держдума
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