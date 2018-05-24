Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдума буде скаржитися світу, що Україна блокує ЗМІ РФ

Четвер, 24 травня 2018, 14:08

Державна дума Російської Федерації звернеться до міжнародних організацій в зв'язку блокуванням Києвом МІА "Россия сегодня" і "РИА Новости Украина".

Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников, повідомляє "РИА Новости".

На запитання, чи не є блокування агентств МІА "Россия сегодня" і "РИА Новости Украина".
актом цензури і чи будуть російські депутати звертати увагу європейських організацій на цей факт, він відповів:

"Звісно, є (актом цензури), звісно, будемо (звертатися в міжнародні організації). Структури, які стежать за правами людини, повинні звернути на це увагу".

За словами Калашникова, "європейці не дуже-то поспішають реагувати і впливати на Україну, виходячи з тієї практики, яку ми бачимо, яка послідувала після арешту керівника цього підрозділу на Україні".

"Думаю, це все одно не повинно нас зупиняти... Ми повинні діяти наступально, говорячи про це в світі і звертаючись до міжнародних організацій", – додав він.

15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости Украина", в квартирі кореспондента "РИА Новости Україна" Людмили Лисенко і в квартирі глави представництва "РИА Новости Україна" Андрія Бородіна.

У Вишинського виявили паспорт громадянина РФ і російську нагороду. Його затримали й відправили до Херсона.

Спецслужби України підозрюють Вишинського в державній зраді.

Керівника української версії російського агентства, зокрема, звинуватили в підтримці самопроголошених Донецької і Луганської народних республік.

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, для проведення підривної діяльності Вишинський щомісяця отримував із Росії стабільне фінансування в сумі 53 тисяч євро

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

"РИА Новости Украина" так і не поновили роботу після обшуків: із 15 травня сайт не оновлюється.

Теми: ЗМІРосіяДерждума
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
Усі новини...
Реклама: