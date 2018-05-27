Україна розраховує на підтримку Грузії у створенні автокефальної церкви - Парубій

Україна розраховує на підтримку Святішого Патріарха Іллі ІІ та Грузинської православної церкви у прагненнях до створення Української православної автокефальної церкви.

Про це під час брифінгу, перебуваючи у Грузії з нагоди святкування 100-річчя Першої Республіки Грузія, заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає прес-служба парламенту.

"Ми дуже розраховуємо на підтримку і Патріарха, і Грузинської православної церкви прагнення України і усіх українців до створення української православної автокефальної церкви.

Сподіваюся, що на рівні президента і спікера ця ідея підтримана повністю, і я дуже сподіваюсь, що і Патріарх цю ідею підтримає", – підкреслив Парубій.

Також він зазначив, що планує обговорити питання підтримки автокефалії України з президентом Грузії, головою парламенту і Святішим Патріархом Іллею ІІ.

За словами спікера, ці питання вони проговорюватимуть як світська влада.

"Ми ні в якій мірі не прагнемо втручатися в релігійну сферу. Ми можемо тільки відображати інтерес і бажання українців і грузин", – додав голова Верховної Ради.

"На превеликий жаль, церкву використовують як політичний інструмент для пропаганди так званого "русского мира", для пропаганди агресії і вбивства українців.

І, наголошуючи на цих аспектах, які безпосередньо стосуються світської влади і безпеки української держави, і безпеки кожного громадянина, ми наголошуємо на важливості і необхідності створення української незалежної помісної автокефальної церкви", – наголосив Парубій.

"Наші аргументи знаходять розуміння і підтримку, і я дуже вірю, що ми цього року зможемо дочекатись цього історичного рішення", – додав він.

Раніше архімандрит Української православної церкви (Московського патріархату), колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) Кирило (Говорун) заявив, що томос про автокефалію Української православної церкви вже написаний.

Він пояснив, що давати томос про автокефалію – прерогатива Константинопольського патріархату. Потім почнеться процес рецепції цієї автокефалії з боку інших православних церков.

Разом з тим, зазначив він, на другому етапі можуть "бути певні проблеми рецепції".

Нагадаємо, 17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Микола Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.

12 травня УПЦ Київського патріархату звинуватила Росію та прокремлівські політичні сили у втручанні в процес визнання автокефалії православної церкви в Україні.