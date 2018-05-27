Украина рассчитывает на поддержку Грузии в создании автокефальной церкви - Парубий

Украина рассчитывает на поддержку Святейшего Патриарха Илии II и Грузинской православной церкви в стремлениях к созданию Украинской православной автокефальной церкви.

Об этом во время брифинга, находясь в Грузии по случаю празднования 100-летия Первой Республики Грузия, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает пресс-служба парламента.

"Мы очень рассчитываем на поддержку и Патриарха, и Грузинской православной церкви в стремлении Украины и всех украинцев к созданию Украинской православной автокефальной церкви.

Надеюсь, что на уровне президента и спикера эта идея поддержана полностью, и я очень надеюсь, что и Патриарх эту идею поддержит", – подчеркнул Парубий.

Также он отметил, что планирует обсудить вопрос поддержки автокефалии Украины с президентом Грузии, председателем парламента и Святейшим Патриархом Илией II.

По словам спикера, эти вопросы они обсудят как светская власть.

"Мы ни в коей мере не стремимся вмешиваться в религиозную сферу. Мы можем только отражать интерес и желание украинцев и грузин", – добавил председатель Верховной Рады.

"К большому сожалению, церковь используют как политический инструмент для пропаганды так называемого "русского мира", для пропаганды агрессии и убийства украинцев.

И, акцентируя внимание на этих аспектах, которые касаются светской власти и безопасности украинского государства, и безопасности каждого гражданина, мы подчеркиваем важность и необходимость создания Украинской независимой поместной автокефальной церкви", – подчеркнул Парубий.

"Наши аргументы находят понимание и поддержку, и я верю, что мы в этом году сможем дождаться этого исторического решения", – добавил он.

Ранее врхимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.

Он пояснил, что давать томос об автокефалии – прерогатива Константинопольского патриархата. Затем начнется процесс рецепции этой автокефалии со стороны других православных церквей.

Вместе с тем, указал он, на втором этапе могут "быть определенные проблемы рецепции".

Напомним, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

12 мая УПЦ Киевского патриархата обвинила Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалииправославной церкви в Украине.