Волкер: Між США і ЄС немає розбіжностей щодо надання Україні летальної зброї

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер запевнив, що між США і ЄС немає розбіжностей у питанні надання Україні американської летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це він заявив на брифінгу у Лондоні, передає "Крим.Реалії".

"Я провів багато консультацій по всій Європі - зокрема з Францією і Німеччиною як лідерами у "нормандському процесі", з 5 постійними членами Радбезу ООН, включно з Британією, з непостійними членами Ради безпеки, з ЄС, з НАТО...

І я не побачив якоїсь значної опозиції щодо допомоги Україні для підвищення її здатності до самозахисту", - відповів Волкер на питання європейського журналіста, який запитав про нібито розбіжності у цьому питанні між США та ЄС.

Він навів приклад, Великої Британії, Канади, Польщі, Литви - членів ЄС - які знайшли можливість поставляти летальну зброю Україні.

"Ви повинні пам'ятати, що Україна є державою, яка має конфлікт на своїй власній території. Уявіть собі на хвилинку, що на території вашої країни ваші солдати захищають свою територію в межах вашої країни, і солдатів вашої армії вбивають по кілька чоловік щотижня. І це на вашій території, коли вони захищають свою територію від іноземного агресора.

З такою ситуацією не мирилася б жодна країна. Тому логічно для України захищати себе, а іншим - допомогти їй", - додав спецпредставник.

30 квітня президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.

22 травня в Україні вперше відбулися випробування Javelin.

23 грудня 2017 р. у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості". Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.