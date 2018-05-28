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Волкер: Между США и ЕС нет разногласий по предоставлению Украине летального оружия

Понедельник, 28 мая 2018, 03:49
Волкер: Между США и ЕС нет разногласий по предоставлению Украине летального оружия

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заверил, что между США и ЕС нет разногласий в вопросе предоставления Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом он заявил на брифинге в Лондоне, передает "Крым.Реалии".

"Я провел много консультаций по всей Европе - в частности с Францией и Германией как лидерами в "нормандском процессе", с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая с Британией, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО...

И я не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите", - ответил Волкер на вопрос европейського журналиста, который спросил о якобы разногласиях в этом вопросе между США и ЕС.

Волкер привел пример Великобритании, Канады, Польши, Литвы - членов ЕС - которые нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.

"Вы должны помнить, что Украина является государством, имеющем конфликт на своей собственной территории. Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек каждую неделю.

И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим - помочь ей", - добавил спецпредставитель.

30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

22 мая в Украине впервые состоялись испытания Javelin.

23 декабря 2017 года в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".  В Кремле в ответ на решение США пригрозили кровопролитием на Донбассе. 

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

Темы: СШАЕСУкраинаоружие
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