Головні новини дня – за 60 секунд

Військовослужбовці здійснили 27 тисяч злочинів з 2014 року, Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні, автобус з України потрапив в серйозне ДТП в Будапешті - новини, які обговорювали 29 травня.

Про військових. З 2014 року понад 43 тисяч військовослужбовців в Україні здійснили 27 тисяч злочинів, заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

За його словами, найбільш поширеними є самовільне залишення військової служби (13470 проваджень) і дезертирство (8418 проваджень).

Матіос додав, що рівень злочинності серед військовослужбовців в Україні різко виріс в 2014 році і на сьогодні залишається стабільно високим.

Про "справу рюкзаків Авакова". Захист екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря оскаржує оголошення йому підозри у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ.

Про допомогу від ЄС. Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярда євро.

Про ДТП. Двоповерховий туристичний автобус з України у понеділок ввечері, 28 травня, потрапив у ДТП в Будапешті.

За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало близько 50 пасажирів.

Постраждало 28 осіб, ще 8 осіб отримали важкі травми.

Про зниклого військовослужбовця. Військовослужбовець 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади Збройних сил України, який зник на Донбасі 24 травня, потрапив в полон бойовиків.

Про теракти. У Бельгії озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських на бульварі д'Аврой у місті Льєж. Це трапилося близько 10:30 ранку у вівторок.

В результаті стрілянини загинули четверо людей, включно з нападником.

Окрім двох вбитих поліцейських, про яких повідомлялося раніше, пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини загинув також пасажир автомобіля, що проїжджав поряд.

Про Webmoney. Міжнародна система Webmoney Transfer збереже гроші користувачів з України та конвертує їх в еквіваленти гривні на еквівалент долара не пізніше 24 травня 2021 року.