Главные новости дня – за 60 секунд

Военнослужащие совершили 27 тысяч преступлений с 2014 года, Совет ЕС одобрил макрофинансовую помощь Украине, автобус из Украины попал в серьезное ДТП в Будапеште – новости, которые обсуждали 29 мая.

О военнослужащих. С 2014 года более 43 тысяч военнослужащих в Украине совершили 27 тысяч преступлений, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, наиболее распространенными являются самовольное оставление военной службы (13470 производств) и дезертирство (8418 производств).

Матиос добавил, что уровень преступности среди военнослужащих в Украине резко вырос в 2014 году и на сегодня остается стабильно высоким.

О "деле рюкзаков Авакова". Защита экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря оспаривает объявление ему подозрения в деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

О помощи от ЕС. Совет Евросоюза поддержал соглашение с Европейским парламентом по четвертому пакету макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

О ДТП. Двухэтажный туристический автобус из Украины в понедельник вечером, 28 мая, попал в ДТП в Будапеште.

По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовали около 50 пассажиров.

Пострадали 28 человек, 8 человек получили серьезные травмы.

Об исчезнувшем военнослужащем. Военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который исчез на Донбассе 24 мая, попал в плен боевиков.

О терактах. В Бельгии, вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским на бульваре д’Аврой в городе Льеж. Это произошло около 10:30 утра во вторник.

В результате стрельбы погибли четыре человека, включая нападавшего.

О WebMoney. Международная система Webmoney Transfer сохранит деньги пользователей из Украины и конвертирует их в эквиваленты гривни на эквивалент доллара не позднее 24 мая 2021.