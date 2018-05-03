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Ще одного учасника бійки з Найємом посадили під домашній арешт

Четвер, 3 травня 2018, 00:13

Шевченківській райсуд Києва обрав для Ахмеда-Абубакаровича Саітова, який брав участь у побитті народного депутата Мустафи Найєма, нічний домашній арешт як запобіжний захід.

Суддя Тетяна Левицька 2 травня оголосила, що 19-річного підозрюваний до 30 червня включно не повинен залишати місце проживання з 23:00 до 6 ранку.

Ахмеда Абубакаровича Саітова звільнили в залі суду.

 
Ахмед-Абубакарович Саітов

Впродовж 5 днів сторони можуть подати апеляцію.

Повністю текст ухвали оголосять 7 травня.

Брат потерпілого Масі Найєм зазначив у Facebook, що Саітов Ахмед Абубакарович їхав за кермом Mercedes – і прокурор просив взяти його під варту без можливості внести заставу, адже порушення пов‘язане із застосуванням насильства.

Саітов Ахмед Абубакарович у суді розповів, що не працює і має лише середню освіту – нібито восени саме планував вступати до вузу.

Раніше 2 травня Шевченківський райсуд Києва не взяв під варту Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова, але посадив його на цілодобовий домашній арешт із забороною покидати місце проживання.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.   

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Найємсуд
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