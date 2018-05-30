У справі вбивства Бабченка проведуть повний комплекс експертиз – поліція

У справі про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка буде проведено комплекс експертиз, зокрема судово-медичну.

Таку інформацію станом на ранок 30 травня "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. Також проводяться необхідні процесуальні дії, зокрема буде проведено повний комплекс інших необхідних експертиз", – сказав він".

Вночі на місці вбивства працювали криміналісти ельдар сарахман, УП

За словами начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенка нині проводиться додатковий огляд місця злочину та речей потерпілого, дільничні здійснюють поквартирний обхід, а оперативники – встановлюють записи з камер відеонагляду та відеореєстраторів.

Для проведення додаткового огляду місця вчинення злочину та речей загиблого залучено дві слідчо-оперативні групи.

"Укрінформ" повідомляє, що поліцейські опитують всіх без виключення мешканців будинку у Києві, де мешкав убитий напередодні російський журналіст Аркадій Бабченко.

У середу на в'їзді до двору будинку на вулиці Микольсько-Слобідська правоохоронці зупиняють всі автомобілі з метою з'ясування деталей вбивства, можливих свідків, наявності інформації на відеореєстраторі.

На місці працює близько 50 дільничих поліцейських.

У Службі безпеки, яка обіцяла оприлюднити свою позицію найближчим часом, в середу "Українській правді" повідомили, що мають надати інформацію після обіду.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Було відкрито кримінальну справу за фактом умисного вбивства. Правоохоронці також показали фоторобот підозрюваного.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.