В деле убийства Бабченко будет проведен полный комплекс экспертиз – полиция

В деле об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко будет проведен комплекс экспертиз, в частности судебно-медицинскую.



Такую информацию по состоянию на утро 30 мая "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.



"Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности будет проведен полный комплекс других необходимых экспертиз", - сказал он.

Ночью на месте убийства работали криминалисты Эльдар сарахман, УП

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, в настоящее время проводится дополнительный осмотр места преступления и вещей потерпевшего, участковые осуществляют поквартирный обход, а оперативники - устанавливают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.



Для проведения дополнительного осмотра места совершения преступления и вещей погибшего привлечены две следственно-оперативные группы.

"Укринформ" сообщает, что полицейские опрашивают всех без исключения жильцов дома в Киеве, где жил убитый накануне российский журналист Аркадий Бабченко.



В среду на въезде во двор дома на улице Никольско-Слободская правоохранители останавливают все автомобили с целью выяснения деталей убийства, возможных свидетелей, наличия информации на видеорегистраторе.

На месте работает около 50 участковых полицейских.

В Службе безопасности, которая обещала обнародовать свою позицию в ближайшее время, в среду "Украинской правде" сообщили, что предоставят информацию после обеда.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Правоохранители также показали фоторобот подозреваемого.

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