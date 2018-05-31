Клімкін каже, що щиро вірив у смерть Бабченка

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Четвер, 31 травня 2018, 11:50

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевняє, що йому не було відомо про спецоперацію СБУ щодо "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це міністр написав у своєму Twitter, реагуючи на запитання щодо про його проінформованість щодо інсценування убивства.

Зауважимо, після появи інформації про вбивство у Києві журналіста Бабченка Клімкін виступав на засіданні Ради безпеки ООН. Глава української дипломатії у своїй промові називав політичні вбивства однією з тактик РФ з дестабілізації України.

"Мене запитують, чи знав я про спецоперацію з Бабченком, виступаючи позавчора в РБ ООН. Не знав, говорив щиро. І я дуже радий, що Аркадій живий", - написав міністр.

"Як бачите, моя теза, що Росія дестабілізовуватиме ситуацію у нас, у тому числі таким чином, більше ніж виправдана", - додав Клімкін.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка. Пізніше, 30 травня, в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства, російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

В організації "Репортери без кордонів" та ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Європейська правда

Теми: Бабченко Аркадій вбивство МЗС Клімкін
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