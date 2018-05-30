В ОБСЄ розкритикували інсценування вбивства Бабченка

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір розкритикував інсценування українськими спецслужбами вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це Дезір написав у Twitter.

"Радий, що Аркадій Бабченко живий! Я шкодую через рішення щодо поширення неправдивої інформації про життя журналіста. Обов'язком держави є надання суспільству коректної інформації", – наголосив він.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 30, 2018

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.