В ОБСЄ розкритикували інсценування вбивства Бабченка

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір розкритикував інсценування українськими спецслужбами вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це Дезір написав у Twitter.

"Радий, що Аркадій Бабченко живий! Я шкодую через рішення щодо поширення неправдивої інформації про життя журналіста. Обов'язком держави є надання суспільству коректної інформації", – наголосив він.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public.