В ОБСЄ розкритикували інсценування вбивства Бабченка

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Середа, 30 травня 2018, 22:33

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір розкритикував інсценування українськими спецслужбами вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це Дезір написав у Twitter.

"Радий, що Аркадій Бабченко живий! Я шкодую через рішення щодо поширення неправдивої інформації про життя журналіста. Обов'язком держави є надання суспільству коректної інформації", – наголосив він.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.

Українська правда
Теми: Бабченко Аркадій ОБСЄ
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