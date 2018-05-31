Климкин говорит, что искренне верил в смерть Бабченко

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Четверг, 31 мая 2018, 11:50

Министр иностранных дел Павел Климкин уверяет, что ему не было известно о спецоперации СБУ относительно "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом министр написал в своем Twitter, реагируя на вопросы о его осведомленности относительно инсценировки убийства.

Заметим, после появления информации об убийстве в Киеве журналиста Бабченко Климкин выступал на заседании Совета безопасности ООН. Глава украинской дипломатии в своей речи называл политические убийства одной из тактик РФ по дестабилизации Украины.

"Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации по Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив", - написал министр.

"Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдан", - добавил Климкин.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая, в СБУ сообщили, что Бабченко жив, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ раскритиковали спецоперацию СБУ.

Европейская правда

Темы: Бабченко Аркадий убийство МИД Климкин
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