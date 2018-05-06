The Observer: Люди Трампа шукали компромат на людей Обами через угоду з Іраном

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Неділя, 6 травня 2018, 09:09

Люди з команди президента США Дональда Трампа у травні минулого року найняли ізраїльське приватне детективне агентство, щоб зібрати компромат на ключових осіб адміністрації Барака Обами, причетних до укладення ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомляє британське видання The Observer (належить The Guardian).

За його інформацією, метою цих дій була дискредитація угоди.

Зокрема, ізраїльські детективи мали збирати компрометуючі відомості про радника Обами з національної безпеки Бена Родса та радника віце-президента Джо Байдена Коліна Кала.

"Ідея полягала в тому, щоб люди, які працюють на Трампа, дискредитували тих, хто грав ключову роль в укладенні угоди, що полегшило б вихід з неї", - зазначило джерело видання.

За даними джерел видання, офіційні особи, пов'язані з командою Трампа, зв'язалися з детективами через кілька днів після того, як Трамп відвідав Тель-Авів рік тому.

Водночас виданню не відомо, яка саме робота була виконана і чи мала вона якісь результати.

Самі Родс і Кал заявили, що нічого не знали про кампанію проти себе.

У 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій. Трамп погрожує відмовитися від продовження терміну дії ядерного пакту. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що ця угода "була побудована на брехні".

Велика Британія, Франція і Німеччина погодилися з тим, що угода є найкращим способом запобігти отриманню Тегераном ядерної зброї.

Президент Франції Еммануель Макрон, який минулого місяця зустрівся з Трампом в Вашингтоні, закликав його залишитися в угоді. При цьому вони запропонували обговорити нову угоду щодо ядерної програми Ірану.

Трамп має намір вирішити до 12 травня питання про те, чи слід відмовитися від ядерної угоди з Іраном від 2015 року.

Українська правда
Теми: Трамп Обама США Іран
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