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Бойовики вночі обстріляли житловий сектор Луганського

Неділя, 6 травня 2018, 14:26
Бойовики вночі обстріляли житловий сектор Луганського

В ніч на неділю бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор Луганського.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в неділю.

За його словами, обстріл трапився близько третьої години ночі.

По житловому сектору противник випустив 20 мін калібру 120 мм. Втрати та руйнування уточнюються.

Загалом, з опівночі до дев’ятої ранку неділі на Луганському напрямку зафіксовано 4 прицільних обстрілів українських опорних пунктів.

Три з них відбулися в районі Луганського, ще один – в районі Троїцького. Противник застосовував артилерію калібру 122 мм, міномети калібрів 120 та 82 мм, а також гранатомети і великокаліберні кулемети. У бік українських військових було випущено 20 артилерійських снарядів та понад 60 мінометних мін різних калібрів.

На Донецькому напрямку ворожі обстріли відбулися в районі Авдіївки, Водяного, Павлополя, Талаківки та Широкиного. Противник переважно застосовував стрілецьку зброю, великокаліберні  кулемети, гранатомети різних типів та БМП.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав бойове травмування.

Постраждалого оперативно доставили до медичного закладу, стан його здоров’я оцінюється, як задовільний.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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