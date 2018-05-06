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Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского

Воскресенье, 6 мая 2018, 14:26
Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского

В ночь на воскресенье боевики обстреляли из минометов жилой сектор Луганского.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье.

По его словам, обстрел произошел около трех часов ночи.

По жилищному сектору противник выпустил 20 мин калибра 120 мм. Потери и разрушения уточняются.

Всего с полуночи до девяти утра воскресенья на Луганском направлении зафиксировано 4 прицельных обстрела украинских опорных пунктов.

Три из них произошли в районе Луганского, еще один - в районе Троицкого. Противник применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В сторону украинских военных было выпущено 20 артиллерийских снарядов и более 60 минометных мин различных калибров.

На Донецком направлении вражеские обстрелы произошли в районе Авдеевки, Водяного, Павлополя, Талаковки и Широкино. Противник преимущественно использовал стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных типов и БМП.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил боевую травму.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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